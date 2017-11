Lukaku moet nog niet wanhopen bij terugkeer Ibrahimovic, Mourinho heeft dit plannetje in gedachten

De rentree van Ibracadabra hoeft niet meteen te betekenen dat Romelu Lukaku kans maakt om op de bank verzeild te geraken. Manchester United-trainer José Mourinho ziet wel wat in samenspel tussen beide goalgetters. Dat melden verschillende Britse media.

De Belg, dit seizoen goed voor zeven goals in elf wedstrijden in de Premier League, zou zijn plaats als diepe spits behouden. De Portugese coach zou Ibrahimovic achter hem willen laten opdraven, op de nummer 10-positie.

Ibrahimovic was vorig seizoen in loondienst van de Mancunians goed voor 17 doelpunten. Lukaku deed beter bij Everton, met 25 treffers in 37 wedstrijden.