Landry en Dodi, een onafscheidelijk duo naast het veld en nu ook op het veld: "Het is mooi dat mijn beste vriend mij aan een doelpunt kon helpen"

Zoals gewoonlijk zijn de twee laatste in de kleedkamer Lukebakio en Dimata. De twee jongelingen zijn onafscheidelijk. De vriendschap tussen beiden vertaalde zich ook naar het veld. Lukebakio legde de bal panklaar voor Dimata voor de tweede treffer van de avond.

"Het is geweldig! Ik moest wel scoren, want de vorige keer gaf Dodi mij ook een assist maar ik miste", lacht Dimata met zijn ploegmaat bij de beloften naast hem. "Het is mooi dat mijn beste vriend mij aan een doelpunt kon helpen en dat we nu samen spelen bij de beloften."

"Het is de eerste keer dat we samen aan de aftrap verschijnen en om dan van hem een assist te krijgen, dat is een hele eer", glundert de Wolfsburg-aanvaller. Laten we hopen voor de jonge Rode Duivels dat de vriendschap zich nog vaak vertaald naar het veld in de nabije toekomst.