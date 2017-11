Belgische topclubs houden hem toch maar beter in de gaten: "Terugkeren naar België? Waarom niet?"

Dimata speelt wel, maar het is meestal als invaller en hij krijgt een paar minuten per match. In januari gaat hij zijn situatie met zijn entourage bekijken. "Het is niet makkelijk en ik ga ook niet over één nacht ijs gaan. Op dit moment concentreer ik me volledig op Wolfsburg. We zullen zien in januari, maar of ik uitgeleend wil worden...? Tja, dat is een beslissing die niet makkelijk te nemen is."

De Belgische topclubs houden hem alvast in het oog. "Ik hoor dat ook van de journalisten", aldus Dimata. "Maar of ik een terugkeer naar België zie zitten? Waarom niet? Maar zover zijn we nog niet."