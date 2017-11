Messi heeft spijt van uitspraken: "Ik schaamde mij ervoor om te zeggen dat ik terug wilde keren"

"Het is voor iedereen beter. Dit is mijn beslissing. Ik heb alles geprobeerd om kampioen te worden, maar het heeft niet mogen zijn. Het is over. Dat is hoe ik me nu voel". Dat waren de woorden van een ontgoochelde Messi na de verloren finale.

Messi keerde uiteindelijk terug op die beslissing. "Ik heb overwogen er definitief mee te stoppen, maar ik voel te veel liefde voor mijn land en het shirt. Het was een beslissing die ik in het heetst van de strijd nam. Ik schaamde mij er vervolgens voor om te zeggen dat ik terug wilde keren", vertelt hij aan DIRECTV Sports.

Zijn uitspraken zijn de fans ondertussen al lang vergeten. Quasi op zijn eentje loodste hij Argentinië voorbij Ecuador, waardoor Los Albicelestes zich in laatste instantie nog konden kwalificeren voor het WK. Messi heeft momenteel 122 interlands achter zijn naam staan. Hij lukte daarin 61 doelpunten.