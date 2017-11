Marc Wilmots geeft toe: "Grootste uitdaging uit mijn carrière"

Marc Wilmots moet met Ivoorkust in eigen land voorbij Marokko raken. Bij een gelijkspel gaat Marokko naar het WK en het Noord-Afrikaanse land slikte in de laatste kwalificatieronde nog geen enkel doelpunt. "Maar we hebben geen andere keuze", klinkt het in La Dernière Heure. "We moeten ze kloppen."

"Het is mijn grootste uitdaging tot dusver in mijn carrière. Ik heb hallucinant veel geblesseerden en ik heb een nieuwe ploeg moeten construeren. Voor een Europees land is het veel makkelijker om zich te plaatsen voor het WK, hier is het erop of eronder."

De ex-coach van de Rode Duivels heeft wel lof voor het professionalisme: "Op gebied van organisatie is het zoals we het deden met Steven Martens voor de Rode Duivels en wil ik professionalisme bijbrengen", klinkt het.

Volg Ivoorkust - Marokko live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (11/11).