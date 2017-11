Roberto Martinez is weer een pak wijzer richting het WK: "Net daarom wilden we tegen een land als Mexico oefenen"

Na afloop was de bondscoach best tevreden over de manier waarop zijn Duivels Mexico in bedwang hielden. "Het is een vriendenmatch geworden waar we veel uit hebben opgestoken", opende Martinez zijn terugblik.

De aanvallers etaleerden meermaals hun klasse, terwijl de nooddefensie allesbehalve een secure indruk achterliet. "We waren opnieuw sterk in de opbouw van onze goals, maar uiteraard moeten nog heel wat zaken beter. De manier waarop we de twee tegengoals na rust slikten bijvoorbeeld. Net dáárom oefenden we tegen een dynamische ploeg als Mexico. Die sterk is in de één-tegen-één situaties."

Dit was een nieuwe ervaring voor veel jongens

Na een makkelijke kwalificatiecampagne is de voorbereiding op de mundial nu echt ingezet. "In onze kwalificatiematchen speelden we doorgaans wedstrijden waarin we als favoriet startten. Mexico, een land uit een ander continent, was een nieuwe ervaring voor vele jongens. Deze wedstrijd geeft ons veel informatie in aanloop naar het WK."