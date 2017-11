🎥 Japan kansloos onderuit tegen Neymar en co: Morioka maakt wederoptreden, Kubo ziet sterretjes

De Brazilianen bleken meer dan een maatje te groot voor een Japan dat vedetten als Kagawa, Okazaki en Honda thuisliet.

De eerste helft speelde Neymar de Japanners van het kastje naar de muur. Na acht minuten opende hij de score vanop de stip na een correcte call van de videoref. De Brazilianen kregen daarna nog een penalty maar het was ouwe bekende Eiji Kawashima (ex-Standard en ex-Lierse) die de ‘Samurai Blue’ behoedde voor verder onheil. Uitstel van executie zo bleek want Marcelo maakte er met een werkelijk adembenemend doelpunt 0-2 van. Gabriel Jesus pikte na een dik halfuur ook nog zijn goaltje mee. Makino milderde voor Japan tot 1-3 op hoekschop.

Morioka en Kubo

Kubo kende een erg lastige partij tegen Neymar en co en de 'Sushi Bomber' werd dan ook bij de rust vervangen. Voor Morioka was het een speciaal moment. De Japanse sensatie uit de Jupiler Pro League is voor het eerst sinds 2014 weer bij de Japanse nationale ploeg. De spelverdeler van Waasland-Beveren kreeg een dik kwartier om zich in de harten van de Japanse fans te spelen. Benieuwd of we Morioka en Kubo ook tegen België te zien krijgen.

Bekijk hieronder nog eens de fabelachtige treffer van Marcelo en de knappe redding van Eiji Kawashima op de penalty van Neymar: