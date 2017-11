Neymar drukt speculaties over strubbelingen de kop in: "Daar is helemaal niets van waar"

Le Parisien schreef een tweetal weken geleden dat de ploegmakkers van Neymar het gehad hebben met de voorkeursbehandeling van de Braziliaanse superster. De duurste voetballer ter wereld zou bijvoorbeeld op training niet te hard mogen worden aangepakt en men zou een oogje dichtknijpen voor het weinige defensieve werk dat hij opknapt tijdens de matchen. Dergelijke gedrag zou voor troebele relaties zorgen met PSG-coach Emery en enkele ploegmaats waaronder Edinson Cavani.

Gelukkig in Parijs

“Daar is helemaal niets van waar”, reageerde Neymar gepikeerd op die uitspraken op een persconferentie na de 1-3 gewonnen partij tegen Japan. “Er wordt de laatste tijd zoveel geschreven over mij en ik ben dat stilaan beu. Ik ben gelukkig in Parijs. Er zijn geen strubbelingen met Edinson Cavani of coach Unai Emery. Ik ben niet naar de Franse hoofdstad getrokken om mensen lastig te vallen, dus ik zou willen dat het stopt. Ik was gelukkig toen ik Barcelona verliet en ben dat nu nog steeds.”