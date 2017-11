Oei? 'Paradise Papers leiden naar Anderlecht en KBVB'

Zo worden zowel Anderlecht als de Belgische voetbalbond gesponsord door een bettingpartner, waarvan de oorsprong van de inkomsten niet kan worden getraceerd.

Firma's in Malta

Dat laat alvast De Tijd weten. "De betrouwbaarheid van het contract staat niet ter discussie", klinkt het bij de voetbalbond.

"We kennen enkel de namen van de firma’s in Malta. Wie er achter schuilgaat? Dat weten we niet, daar hebben we de middelen niet voor", aldus Peter Naessens en Etienne Marique van de Kansspelcommissie. Wordt vervolgd?