🎥 Boeken toe: Patrice Evra moet heel zwaar brommen voor schandalige karatetrap richting supporter

Patrice Evra haalde uit naar een van de meegereisde Franse supporters aan de zijlijn met een karatetrap. Evra kreeg daarop meteen de uitsluiting.

De UEFA schorst de Fransman nu voor alle resterende Europese matchen dit seizoen, Marseille heeft ondertussen ook zijn contract ontbonden. Game over dus meer dan waarschijnlijk voor de linksachter.

Evra is the first player to be red carded before KO, in the history of the Europa League! 🔴😐pic.twitter.com/DBQFksu2se