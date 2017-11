Patje Goots heeft duidelijke mening over WK-bal, WK-shirt en ... Lukaku

Goots is positief over de nieuwe WK-bal in een interview voor Sporza: "Het zijn vrij lichte ballen in vergelijking met sommige andere merken. Ik vond de Brazuca ook al goed, maar deze vind ik nog iets beter. Als ik op deze bal trap, voel ik dat hij de richting uitgaat die ik wil. De bal ziet er ook goed uit. Die is dus helemaal goedgekeurd."

Toch ziet hij ook een klein nadeel: "Als je hem vol raakt met de buitenkant van de voet, zit er wel een afwijkende beweging in de baan van het schot. Dat is de bedoeling bij deze ballen. Keepers hebben vaak liever zwaardere ballen. Mijn doelman vond wel dat hij goed in de hand ligt. Ook voor een spits is het belangrijk dat hij niet te veel van zijn baan afwijkt."

Lukaku nummer één

Als gewezen veelvuldig topschutter in de tweede en derde klasse van het Belgisch voetbal, heeft hij natuurlijk ook zijn mening over de spitsen bij de Rode Duivels: "Diep in de spits stel ik sowieso Lukaku op. Ik denk dat hij de man is die we nodig hebben. Ook voor de kopduels, want voor de rest zitten we toch met lichtgewichten als Hazard vooraan."

Goots blijkt wel geen voorstander te zijn van de retroshirts waar zo veel over te doen is: "De nieuwe shirts waar de Rode Duivels in spelen, daar ben ik niet zo een fan van. Dat is natuurlijk iedereen zijn eigen smaak."

