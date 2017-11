Serieus? Rode Duivel moet forfait geven voor zowel Mexico als Japan

Nainggolan moest gisteren de training verlaten met pijn aan de lies. Verder onderzoek bracht deze morgen een klein scheurtje aan het licht in de liesstreek. En het gevaar bestaat dat hij de blessure erger maakt indien hij speelt.

Voor Nainggolan een serieuze domper, want hij kreeg nu zijn kans om zich te bewijzen aan Roberto Martinez. Dat betekent dat de middenvelder van AS Roma nu op een komende oefenwedstrijd moet rekenen. Maar het was net nu dat Martinez wou gaan experimenteren.

