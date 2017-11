Net nu! Opnieuw brute pech voor Radja Nainggolan

door Aernout Van Lindt

Radja Nainggolan onzeker voor België - Mexico met liesblessure

Radja Nainggolan is er na enkele maanden van niet-selecties opnieuw bij in de selectie van Roberto Martinez. Doordat onder anderen Marouane Fellaini er niet bij is, mocht de middenvelder hopen op speelminuten om zich in de gratie te spelen van de bondscoach.