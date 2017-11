Anderlecht ziet probleem zichzelf misschien oplossen: "Hij voelt zich niet goed bij Anderlecht"

Beric krijgt geen speeltijd in de aanval, waar de minuten verdeeld worden onder Hamdi Harbaoui en Lukasz Teodorczyk. Hein Vanhaezebrouck beweerde wel dat hij de Sloveen in bepaalde matchen nodig zou hebben, maar tot nu toe is dat er niet van gekomen.

Saint-Etienne, de club die Beric uitleende aan Anderlecht, begint zich dan ook zorgen te maken. Roland Romeyer, voorzitter van Saint-Etienne, laat nu al de deur open voor een terugkeer in januari. "Hij kan terugkeren ja", zegt hij in Le Progrès. "Hij zegt dat hij zich niet goed voelt bij de club en hij speelt er ook niet."