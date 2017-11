Sergio Ramos zou niet vies zijn voor meest controversiële transfer van de laatste tien jaar: "Hij is welkom"

Neymar maakte afgelopen zomer nog een veelbesproken transfer naar PSG. Maar de laatste tijd druppelen er steeds meer geruchten door als zou de Braziliaan er zich niet goed voelen. Hij zou ontgoocheld zijn door het niveau en niet overeen komen met trainer Emery. Er wordt zelfs al gewag gemaakt van een vertrek.

En als hij wil, is hij altijd welkom bij Real Madrid. Althans, dat is wat Sergio Ramos zegt. "Ik wil de besten in onze ploeg en daar hoort Neymar zeker bij. Ik beschouw hem als een speciale speler die het verschil kan maken. Dus als het van mij afhing, mag hij in december zeker al komen", zei de beenharde verdediger op Radio Cadena Ser.