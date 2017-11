Stijnen hield het in 2009 voor bekeken bij de nationale ploeg: "Als je na die beslissing begripvolle sms'jes krijgt, dan weet je dat je de juiste keuze hebt gemaakt"

door Maarten Cattaert



Stijn Stijnen heeft geen spijt van zijn beslissing om te stoppen met de nationale ploeg

Stijn Stijnen was enkele jaren nummer 1 in doel bij de Rode Duivels. In 2009 zette hij met dertig wedstrijden op de teller zijn interlandcarrière stop na de komst van Dick Advocaat.