Uitgeleend door Anderlecht, maar voorlopig aan de bank gekluisterd: "Dat moet ik zelf afdwingen"

"Ik ga het geen schande noemen, want we hebben toch nog gewonnen, maar... je weet wel", zuchtte Faes. "Dit had nooit mogen gebeuren. We staan 2-0 voor, dan moet je die wedstrijd op een volwassen manier kunnen uitspelen. Maar na de 2-1 sloop er paniek in sommige jongens hun hoofd."

Bij Excelsior Rotterdam loopt het tegenwoordig ook niet zo goed, maar toch... "Ik leer heel veel bij. Ik ben graag in Rotterdam. Het is een leuke club en een mooie stad. Het is helemaal anders dan Heerenveen. Ik heb me mijn keuze nog niet beklaagd."

De laatste vijf matchen bleef hij echter aan de bank gekluisterd. "Ik weet dat ik meer minuten moet proberen maken, maar dat moet ik zelf afdwingen. Ik moet de trainer overtuigen."