Volgende wereldster neemt nu officieel afscheid van het voetbal: 4 CL-titels, 1 keer wereldkampioen, 2 keer Europees kampioen

Dat liet hij vandaag weten aan de Spaanse krant Sport. "Het is zeker mijn laatste seizoen als voetballer, daarna wil ik coach worden", liet hij weten. De Spaanse middenvelder speelt momenteel nog voor het Qatarese Al-Sadd, maar wil daarna dus de trainerswereld in.

Xavi is één van de meest succesvolle spelers aller tijden. Met Spanje won hij het WK in 2010 en de EK's van 2008 en 2012. Hij was 133 keer international. Met Barcelona veroverde hij vier keer de Champions League-titel, acht keer de Spaanse kroon en drie keer de Spaanse beker.