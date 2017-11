WK-kwalificatie Marokko heeft zo ook zijn gevolgen voor Brussel: chaos aan Beursplein

door Johan Walckiers

300 Marokkanen verzamelden zich aan het Beursplein in Brussel en maakten amok

Foto: © photonews

De WK-kwalificatie van Marokko is uitgedraaid op een volksfeest in het land. Maar ook in Brussel, waar een grote gemeenschap Marokkanen woont, is het gevierd. Al is dat ook uit de hand gelopen.