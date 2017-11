Anderlecht-jeugdproduct Bourard komt aan de oppervlakte bij STVV: "Leko stuurde me zonder enige uitleg naar de B-kern"

Na vijf wedstrijden waarvoor hij de selectie haalde, mocht Bourard tegen Eupen elf minuten invallen. "Hier heb ik jaren voor gewerkt", was het gewezen jeugdproduct van paars-wit maar wat blij met zijn eerste minuten op het hoogste niveau.

Bourard klopte met zijn goede prestaties in de Youth League enkele seizoenen geleden op de poort bij Anderlecht. Nadien bleef de youngster wat hangen. "Ik stroomde aan de zijde van Youri Tielemans door naar de A-ploeg. Maar telkens wanneer ik dacht dat ik mijn kans zou krijgen, liep het mis."

In de zomer van 2016 besloot Bourard de deur bij de Belgische recordkampioen achter zich dicht te trekken. De spelmaker verhuisde naar het Haspengouw, maar beleefde onder gewezen coach Ivan Leko een moeilijk jaar.

"In februari werd ik zonder enige uitleg naar de B-kern verbannen. Dat was mentaal moeilijk. Toch bleef ik hard werken, dat loont nu. De Roeck is een coach die me nog kent van bij Anderlecht en wél voortdurend met me spreekt. Dat hij in mij gelooft, doet deugd."