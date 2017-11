🎥 Wederoptredende Agüero haalt zijn gram en verlost Argentinië tegen gastheer WK

De wedstrijd vond plaats in het Loezjniki Stadion, het decor van de WK-finale volgend jaar. Sergio Agüero kroonde zich tot matchwinnaar door het beslissende doelpunt te scoren in het slot van de wedstrijd. Zo bewijst hij het ongelijk van Argentijns bondscoach Jorge Sampaoli, die de spits van Man City links liet liggen op het einde van de WK-kwalificatiecampagne. Het was zijn eerste basisplaats sinds 24 maart.

Bekijk hieronder de beslissende treffer van Sergio Agüero: