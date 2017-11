Robben denkt al na over wat komen zal: "Het lijkt me leuk om met hen aan de slag te gaan"

Tegen een rol als jeugdtrainer, zegt de Nederlander niet neen. "Dat interesseert me wel heel erg. Het lijkt me interessant en leuk om aan de slag te gaan met jonge gastjes. Als ik de jeugd van toen vergelijk met nu, of het nu bij Bayern München of Groningen is, stel ik vast dat er enorm veel veranderd is", zegt hij tegen FOX Sports.

Waar zou de huidige flankaanvaller van de Duitse landskampioen dan op letten? "Je moet oog houden voor de basis natuurlijk. Waar draait het allemaal om. Dat is het voetbal. Ik vind het leuk om daarmee om te gaan en samen winst te behalen", besluit Robben