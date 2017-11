Nieuw systeem, niet voor herhaling vatbaar: "Op het WK zullen we niet zo spelen"

Het was een goeie test voor ons - Axel Witsel Deel deze quote:

Nieuw systeem

Het probeersel van Martinez bleek niet echt te werken en zo vlogen er drie goals binnen. "Ik denk niet dat we op het WK zullen spelen zoals we nu gedaan hebben, want dan komen we in de problemen", weet Witsel nu al.

"De coach vroeg pressing te zetten waardoor we achterin 1 tegen 1 kwamen te staan. Mexico speelt goed voetbal met kleine, snelle spelers. Maar het waren speciale omstandigheden. Ik ben niet ongerust over de drie tegengoals", aldus Witsel.