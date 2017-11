Cercle Brugge viert 70ste verjaardag voorzitter en vergeet daarbij Monaco niet

Schotte kende daarvoor ook nog een passage bij Cercle. Hij was van 2002 t.e.m. 2011 voorzitter van groen-zwart. Cercle zette dan ook zijn voorzitter in de bloemetjes voor al zijn inspanningen. Hij kreeg niet alleen een shirt van Cercle Brugge met het rugnummer 70 overhandigd, maar ook één van AS Monaco. Zo werden de goede banden tussen beide clubs nog eens in de verf gezet.

Volg Cercle Brugge - KFCO Beerschot-Wilrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (12/11).