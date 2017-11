Charlton-fans na 4 jaar nog altijd niet opgezet met bewind onder Duchâtelet en Meire: "Roland doet de dingen op zijn manier en fans moeten dat maar accepteren"

Heather McKinlay, is een vrouwelijke Charlton-fan sinds veertig jaar en een verkozen bestuurslid van Charlton Athletic Supporters' Trust. Ze spuwt haar gal uit met betrekking tot het bewind onder Meire:

Slechte scouting, daling abonnees en stijging schuldenput

"Meire heeft ons respect en vertrouwen om vele redenen verloren. Ze stelde een reeks van onervaren coaches aan, en tekende tal van spelers die het niveau niet aankonden of ongeschikt waren, wat er rechtstreeks toe leidde dat de club degradeerde. Het aantal abonnees is gedaald van 10.000 naar ongeveer 6.000: velen keren niet terug totdat Duchâtelet de club weer verkoopt. Onder zijn beleid ontstond een schuldenput van over de 50 miljoen pond. De fans bang vrezen voor de toekomst van hun club."

Ze hoopt dan ook dat de banden met Roland Duchâtelet definitief verbroken worden: "We snakken naar de dag dat Roland Duchâtelet onze voetbalclub verkoopt, dat Meire vertrekt en we weer kunnen uitkijken naar een positieve toekomst."