Buitenlandse pers gematigd positief over prestaties Rode Duivels

Het Franse L'Equipe zag de Belgische verdediging wankelen. "Tijdens een heel open wedstrijd heeft de onuitgegeven verdediging enorm afgezien. Het was een feestelijke avond, die gekenmerkt werd door twee knappe doelpunten van Lozano.

Eden Hazard speelde een sterke wedstrijd en werd even voor het laatste fluitsignaal vervangen door broer Thorgan. Youri Tielemans en Thomas Meunier, beiden Ligue 1-spelers, speelden eerder onopvallend."

Het Nederlandse Algemeen Dagblad richtte zich vooral op PSV-speler Lozano. "Het duel was een spektakelstuk waarin 'Chucky' Lozano de hoofdrol opeiste." De krant had het ook nog even over Romelu Lukaku, die Bernard Voorhof en Paul Van Himst bijhaalt als topschutter aller tijden.

Het Spaanse AS tot slot had meer verwacht van de Belgen. "Beide ploegen brachten spektakel. Mexico had meer balbezit dan verwacht. De Rode Duivels toonden zich kwetsbaarder dan gedacht. Mexico kan Brussel met opgeheven hoofd verlaten."