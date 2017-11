Rode Duivels U19 leggen nipt de duimen voor hun Macedonische leeftijdsgenoten in tweede Europees kwalificatieduel

In de basisopstelling van de jonge Belgen vonden we toch enkele bekende namen terug. Zo mocht Louis Verstraete (KAA Gent) vanmiddag de kapiteinsband dragen. Xian Emmers en Indy Boonen voetbalden beiden enkele jaren in de jeugdopleiding van Racing Genk, maar vertegenwoordigen vandaag de kleuren van respectievelijk Internazionale en Manchester United. Thibaud Verlinden, zoon van Danny Verlinden, staat dicht bij het eerste elftal van Stoke City en mocht ook starten. En dan had je ook nog het trio Anderlechtspelers: Dewaest, Bornauw (tekende onlangs een contractverlenging) en Foulon.

Foulon scoort, Verstraete pakt rood in slotfase

Het was trouwens die laatste die de score opende na 10 minuten voor de Belgen. Maar Elmas en later Atanasov (in de slotfase op penalty) zetten de scheve situatie helemaal recht voor de Macedoniërs. Een zure nederlaag dus voor onze jonge Duivels, die de wedstrijd nog met een man minder moesten uitspelen toen aanvoerder Verstraete met een tweede geel karton van het veld werd gestuurd.

Drie op zes

Zo blijft de ploeg van Verheyen na twee matchen op drie punten staan, net als Zwitserland. Macedonië is groepsleider met het maximaal aantal van de punten. Liechtenstein heeft nog geen enkel punt weten te pakken in groep 5.