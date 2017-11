Del Piero ontketent leuke discussie op sociale media: "Wie zou jij kiezen?"

door Maarten Cattaert



In Moskou verzamelden enkele dagen geleden heel wat bekende namen uit de voetbalwereld voor de voorstelling van de Telstar, de bal voor het WK 2018 in Rusland. Allessandro Del Piero was ook van de partij.

Hij heeft ondertussen al enige tijd zijn schoenen aan de haak gehangen, maar het Juventus-icoon geniet nog steeds veel respect in de voetbalwereld. Dybala, Agüero en Messi, aanwezig in Rusland voor de oefenwedstrijd tegen het gastland van het WK, gingen met hem op de foto. Del Piero zelf plaatste het kiekje op Instagram met het onderschrift: "Wat als we samen zouden spelen, wie zou dan het shirt met rugnummer 10 dragen?" Zowel Dybala, Agüero als Messi dragen het rugnummer bij respectievelijk Juventus, Manchester City en FC Barcelona. Del Piero deed dat destijds ook bij de club uit Turijn.