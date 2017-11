Spaanse topclub heeft ook wel een oogje op Dries Mertens

Volgens de Spaanse krant AS is niemand minder dat het Atlético Madrid van Diego Simeone geïnteresseerd in de diensten van de 30-jarige Mertens. Voorlopig houdt die alle transferbeslommeringen van zich af, maar in zijn contract staat wel een clausule van 30 miljoen euro, weet de sportkrant.

Atlético houdt hem in het oog moest Antoine Griezmann vertrekken. Bij de Spanjaarden staat ook Yannick Carrasco al op de loonlijst. Mertens is dit seizoen weer als een wervelwind begonnen met reeds tien doelpunten voor Napoli.