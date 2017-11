Mertens zag net als iedereen waar pijnpunt van Rode Duivels lag: "Maar laat ons vooral het positieve onthouden"

Dries Mertens trapte na de match een open deur in: "Uiteraard ben ik blij met mijn twee assists." Op zijn spel - en het aanvallende gedeelte in het algemeen - was vrij weinig aan te merken. Nee, het probleem lag overduidelijk in de achterhoede.

"De tegendoelpunten vielen te makkelijk", zegt hij. "We moeten de beelden bekijken en analyseren. Het is gewoon jammer dat de ballen die erdoor komen telkens afgestraft werden."

Niet overdrijven

"Mexico had vooraan drie snelle lopende jongens die onze verdediging een lastige avond bezorgden. Het was voor die jongens wennen met drie achterin. Dat is toch altijd nieuw", beseft Mertens. "Maar laat ons vooral het positieve onthouden: we kwamen zelf twee keer op voorsprong en scoorden drie keer tegen een sterk land als Mexico."