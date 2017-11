Aanvoerder/aanjager Hazard erkent het Duivelse probleem: "We moeten er iets op vinden, want tegen Bosnië was het ook zal zo"

De Duivelse aanval deed tegen Mexico zijn werk, maar de achterhoede gaf niet thuis. "Ik weet niet of de uitslag een volledige weerspiegeling van de match was, maar we speelden een goede oefenmatch tegen een stevig team", blikte Eden Hazard terug.

Het was niet de eerste keer dat we 3 doelpunten incasseerden

"We kenden wat pech achterin, maar zelfs zonder goed te verdedigen kwamen we er toch goed uit en scoorden we enkele goals. Dat is het positieve dat we van vandaag (gisteren, red.) moeten onthouden."

Veel goals maken, is stilaan een Duivelse gewoonte. Maar er telkens een paar incasseren ook. "Het is niet de eerste keer dat we drie doelpunten slikten", merkte Hazard terecht op. "We moeten er iets op vinden, want ook ook tegen Bosnië (3-4 winst, red.) overkwam het ons onlangs. Dat is een werkpunt."

Voorin was Hazard natuurlijk volledig zichzelf, dartelend over het veld. "De coach vroeg me om in de buurt van Lukaku te spelen. Bij mijn doelpunt lag ik ook aan de basis. Dat wil ik in de toekomst ook doen. Als aanvoerder probeer ik de ploeg op sleeptouw te nemen."