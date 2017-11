Veel Premier League-interesse voor Anderlecht-sterkhouder: "We hebben gepraat"

Volgens een exclusief interview van Turkish Football met zijn manager, Ediz Balkan, zouden er maar liefst vier clubs interesse hebben in Kara: Leicester, Swansea, Newcastle en Crystal Palace. Al die interesse lijkt niet nieuw, want al die clubs zijn al een keer de revue gepasseerd.

Maar nu zou er in januari toch wel een doorbraak kunnen komen. "We zijn al naar Londen gaan praten", zei Balkan. Kara zelf zou niet geïnteresseerd zijn in een transfer naar een kelderploeg. In die optiek zouden Crystal Palace en Swansea al uitgesloten mogen worden.