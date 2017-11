Pech voor Real Madrid: Bale nog wat langer in de lappenmand

Gareth Bale raakte in september geblesseerd aan zijn linkerkuit. De Welshman was volop aan het revalideren van die blessure toen hij op training last kreeg van zijn linkerbeen. Real Madrid liet via zijn digitale kanalen weten dat Bale een verrekking in zijn adductoren heeft opgelopen en dat zijn revalidatie verder wordt voortgezet.

Uitstel hereniging BBC

Brute pech dus voor Gareth Bale en Real Madrid. Bale speelde dit seizoen slechts 9 competitiewedstrijden. Op 26 september voetbalde hij voor het laatst, tegen Apoel Nicosia in de Champions League. Zijn coach Zinédine Zidane rekende nochtans op hem om de befaamde BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) te herenigen en zo de wederopstanding in te zetten.