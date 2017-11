"Leko moet nog heel wat leren, maar ik zie de ploeg wel week na week vooruitgang boeken"

De twijfel die velen hadden of de Kroaat wel de geschikte vervanger voor Michel Preud'homme zou zijn, lijkt weggeveegd na de sterke prestaties in de Jupiler Pro League. Ex-trainer Henk Houwaart ziet her en der nog wel wat ruimte voor verbetering.

"In Europa kwam Club duidelijk tekort, maar in België presteren ze sterk en er zit veel enthousiasme in de ploeg. Ik ga nog steeds alle thuiswedstrijden zien op Jan Breydel en ik zie de club week na week vooruitgang boeken, dus dat is positief. Toch vind ik dat Ivan Leko nog heel veel moet leren", vertelt Houwaart in KW.