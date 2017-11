Duivels speelden tegen toekomstige wereldster: "Hij heeft een grote toekomst voor zich"

Bij PSV was hij al goed voor negen doelpunten in negen competitieduels, gisteren scoorde hij twee keer tegen de Duivels. Bondscoach Carlos Osorio kon zijn lof niet verbergen. "Lozano heeft een grote toekomst voor zich. Hij speelt nu twee jaar voor het nationale team en heeft in die tijd veel progressie gemaakt. Hier heeft hij getoond dat hij het ook tegen de grote teams kan."

Maar voor Osorio was heel Mexico goed. "We waren de evenknie van een team dat hoog op de ranking staat en aantrekkelijk voetbal brengt en bij momenten domineerden we zelfs."