#Metoo nu ook in de voetbalwereld: "Blatter kneep in mijn achterste"

door Johan Walckiers

door

Hope Solo beschuldigt ex-FIFA-topman Sepp Blatter van seksuele intimidatie

Ook het voetbal heeft zijn geval Bart De Pauw: voormalig FIFA-topman Sepp Blatter is in opspraak gekomen na uitspraken van de Amerikaanse bekende doelvrouw, Hope Solo. Die beweert dat de nu 81-jarige Blatter "in haar achterste kneep".