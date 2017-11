🎥 Wat moet je nu eenmaal doen voor een wedstrijd? Ierse fans verzamelen massaal voor...lingeriewinkel

Om 20.45 uur speelt Ierland in en tegen Denemarken in de heenwedstrijd van de WK-barrages. De Ierse fans zijn weer massaal aanwezig, en dat zal iedereen in de hoofdstad Kopenhagen geweten hebben.

Met uiteraard de nodige hilariteit tot gevolg. Tientallen fans verzamelden luidkeels voor een winkel van het bekende lingeriemerk Victoria's Secret. Toen een man met zijn vriendin de winkel verliet, werd dat op het nodige gejuich onthaald. Dat de winkel vlak naast The Dubliner, een Ierse pub, gelegen is, hoeft niemand te verbazen.