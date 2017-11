Jubileumwedstrijd tegen België eindigt in mineur voor Mexicaanse aanvaller

Na 51 minuten zat de wedstrijd er voor hem al op. Hernandez greep naar zijn hamstring en gaf meteen aan dat hij niet verder kon spelen. Vervolgens hinkte hij naar de kant. In de eerste helft dwong de Mexicaan nog een penalty af, na een domme fout van Laurent Ciman.

Hernandez zal noodgedwongen verstek moeten geven voor de volgende oefenwedstrijd tegen Polen op maandag. De blessure is een serieuze streep door de rekening van David Moyes, de nieuwe trainer bij West Ham.

De Mexicaan is er topscoorder met vier goals in elf wedstrijden. De club staat op een weinig bewonderenswaardige 18e plaats in Engeland. De Hammers nemen het volgende week zondag op tegen het Watford van Rode Duivels Kabasele. Hoe lang 'Chicharito' buiten strijd zal zijn, is nog niet zeker.