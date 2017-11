Operatie Samatta goed verlopen: "Nu kan ik volop aan mijn revalidatie beginnen"

De 24-jarige aanvaller is zeker tot de winterstop out. Ondertussen is Samatta al geopereerd. Dat liet de speler zelf weten via Instagram. "Ik zou graag iedereen willen laten weten dat mijn operatie goed verlopen is en dat ik nu volop aan mijn revalidatie kan werken."

De spits uit Tanzania nam ook van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken. "Ik zou graag God, mijn medisch team en al mijn supporters willen bedanken. Ik heb zoveel berichten gekregen van over de hele wereld. Ik ben iedereen dan ook dankbaar voor alle lieve woorden en gelukwensen."