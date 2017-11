Laurent Ciman kende een baalavond tegen Mexico, maar... "Ik maak me geen zorgen"

Laurent Ciman verwachtte een moeilijke avond tegen de vinnige Mexicanen en kreeg die ook. "De coach wilde een ander systeem uitproberen, waardoor we achterin vaak man tegen man stonden. Dat bracht ons tegen al die dribbelvaardige spelers regelmatig in de problemen."

"Wat ik van de strafschop vond? Ja, het was een penalty. Ik reageerde in een reflex, en ik raakte hem", gaf de Rode Duivel toe.

Mexico wordt een te duchten tegenstander op het WK

Ciman gaf een verklaring voor de vele, en te gemakkelijke, tegengoals. "Het gebrek aan automatismen. Ik speelde nog nooit met Dedryck (Boyata, red.) "Ik maak me echter geen zorgen over de toekomst. Deze fouten zullen we niet meer maken, en het is goed mogelijk dat we in het vervolg tegen dergelijke landen een ander systeem toepassen."

De Mexicanen brachten de Duivels namelijk meermaals in de problemen. "Oefenduels tegen zulke teams zijn bijzonder leerrijk. In de Champions League van de Concacaf ontmoette ik met Montreal al clubs met een gelijkaardige speelstijl. Mexico wordt een te duchten tegenstander op het WK", besloot Ciman.