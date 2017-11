Italië-verdediger woedend na onbestrafte actie die hem een gebroken neus opleverde

Zweeds-aanvaller Ola Toivonen deelde al na amper dertig seconden spelen een elleboog uit aan de verdediger van Italië. Gevolg? Een gebroken neus voor Bonucci en een actie die onbestraft bleef.

"Een scheidsrechter met meer karakter had hem op z'n minst van het veld gestuurd. Veel anders kun je daar niet over zeggen", aldus een woedende Bonucci tegen Sky Italia na afloop van de wedstrijd.

Italië verloor met 1-0 in de Friends Arena in Solna en heeft dus wat recht te zetten maandag in San Siro. "Hopelijk mogen wij in Milaan wat Zweden hier mocht. We moeten tot het laatste moment het vertrouwen behouden dat we dit resultaat nog kunnen rechtzetten", besluit Bonucci.