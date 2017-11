Verwarring alom bij Messi, die speler aanziet voor een supporter

De sterspeler van de Albiceleste zag de man in kwestie aan voor een fan, terwijl die eigenlijk een collega-voetballer is. "Ik dacht dat hij gewoon een supporter was, een van die typische jongens was die altijd om een kiekje staan te wachten", klonk het bij de Vlo.

Het zou gaan om de 21-jarige Zenit-speler Sébastian Driussi. De jonge aanvaller is nog niet echt een grote naam of bekende kop in de voetbalwereld, dus er valt wel iets te zeggen voor de verwarring van Messi. Driussi kwam in het hotel even zijn collega's opzoeken en maakte enkele foto's.

De bewuste foto met Messi deelde hij op Instagram. Messi zag de foto ook en toen kwam het besef. Toen ik de foto zag herkende ik hem plots. Uiteraard weet ik wie hij is. We hebben zelfs dezelfde tattoeëerder. Ik heb meteen bij hem mijn excuses aangeboden."