Degryse hard voor sommige Duivels: "Gebuisd! We moeten hopen dat ze in Rusland niet moeten spelen"

door Johan Walckiers

door

Marc Degryse is streng voor Boyata en Ciman na gelijkspel tegen Mexico

Foto: © photonews

Het werd een baalavond voor de verdediging van de Rode Duivels. Drie keer gingen ze in de fout en drie keer werd dat afgestraft door de Mexicanen. Vooral Laurent Ciman was achteraf kop van jut. En Marc Degryse is streng...