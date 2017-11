Het zit erop: Boussoufa en Dirar geven Wilmots de doodsteek, ontslag zal niet lang op zich laten wachten

Ivoorkust maakte niet veel klaar tegen Marokko. In de allesbeslissende match moesten ze hun meerdere erkennen in de vaardige Marokkanen. Die hadden vooraf genoeg aan een punt, maar lieten niets aan het toeval over. Na 24 minuten klommen ze op voorsprong na een voorzet van Nabil Dirar die gewoon in doel waaide.

Mehdi Benatia maakte het nog voor rust af na een corner van Boussoufa. De jongens van Wilmots konden daar niets tegenover zetten en Marokko speelde de match makkelijk uit. In het land zal waarschijnlijk wel een groot feest losbarsten na de eerste WK-kwalificatie sinds 1998. Voor Marc Wilmots is het ook boeken toe. Verliezen betekende dat hij ontslagen zou worden. Dat zal niet zo lang op zich laten wachten.