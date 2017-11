Mexicaanse selectie in rouw, speler verliest ongeboren kond

Corona zijn vrouw Daniela kreeg complicaties tijdens de zwangerschap en verloor daardoor haar ongeboren kind. De speler zelf hoorde het nieuws toen hij op trainingskamp zat met de nationale ploeg. Hij stapte vervolgens meteen het vliegtuig op om zijn wettelijke wederhelft bij te staan.

De vrouw schreef op sociale media al een kort tekstje over het tragische gebeuren. “Met een gebroken hart en geen wil om te schrijven, is het nodig om, zoals velen al weten, te vertellen dat de zwangerschap niet is volbracht (...) Het is de wil van God”. Om logische redenen zal Corona maandag tegen Polen ook niet aantreden voor Mexico.