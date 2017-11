Er ging een nieuwe wereld open voor Dimata: "Voetbal is serieuzer dan ik dacht"

Een terugkeer naar België behoort tot de mogelijkheden in januari, maar eerst zal hij er alles aan doen om toch zijn sporen te verdienen in de Bundesliga. "Ik heb me moeten aanpassen: aan het niveau, aan de concurrentie,... En dan kwam er ook nog een andere coach. Veel voor een jongen van 20, maar vandaag ben ik daar sterker uitgekomen. Als het moeilijk is, leer je veel. Je pakt ervaring mee."

Vorig weekend ontbrak Dimata door een blessure. "Maar onder de nieuwe coach zit ik normaal gezien altijd in de selectie. En ik krijg dikwijls toch enkele minuten, soms een kwartier. Hij geeft me wel veel vertrouwen en motiveert me."