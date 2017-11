OHL, Cercle en Lierse willen Beerschot Wilrijk geen vrije baan geven: deze lessen leerden ze

Wesley Vanbelle - Cercle Brugge: "Geen moment verzwakken"

"Door de competitieformule die er nu is, kunnen we ons niet permitteren een weekje minder te presteren. In elke wedstrijd zijn de twee ploegen aan elkaar gewaagd. Dat zal in de terugronde niet anders zijn. Ik ben benieuwd tot wat Beerschot Wilrijk in staat is. Maar de druk ligt bij ons en bij OHL."

Dimitri Daeseleire - OH Leuven: "Reeks neerzetten"

"Alles kan in deze reeks, dat is heel bizar. Matchen tegen Union en Westerlo zijn ook geen makkie. Het is vooral belangrijk om de ploeg te zijn die moeilijk te kloppen is. Dat ploegen wat schrik hebben. Als je vervolgens een reeksje kan neerzetten, ben je goed op weg."

Nico Binst - Lierse: "Onklopbaar thuis"

"We hebben het begin dit seizoen laten afweten, maar zijn nu op weg om toch een hecht team te vormen. Het was even aanpassen met al die nieuwe jongens. We moeten nu zien dat we onze thuisreputatie intact houden. We hebben thuis bijna een jaar niet verloren, dat moet zo blijven. Dan heb je al dat."