Toivonen heeft geen spijt van gemene actie: "Welkom in Zweden, zoiets kan gebeuren"

De actie bleef tot woede van Bonucci onbestraft. "Hij had weggestuurd moeten worden. Veel anders kun je daar niet over zeggen. Een scheidsrechter met meer karakter had hem van het veld gestuurd", klonk het verontwaardigd over de arbitrage bij de Italiaanse verdediger achteraf.

Toivonen zelf reageerde een dag later ook op het voorval. "Ja, welkom in Zweden. Zoiets kan gebeuren. We zeiden van tevoren dat we vroeg de duels wilden winnen", aldus de aanvaller van Toulouse in gesprek met Fotbollskanalen.