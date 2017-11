Topschutter aller tijden van België, en toch blijft de kritiek komen: "Zijn slechte eerste controle leverde hem een doelpunt op"

Ok, zijn eerste doelpunt was geen beauty, maar op Twitter gingen ze wel serieus los. "Voor één keer leverde zijn slechte eerste controle hem een doelpunt op", was de teneur.

Romelu Lukaku scoring a goal with his awful first touch.. pic.twitter.com/ah7MAqFkN8 — AC (@TacticalAC) 10 novembre 2017

"Je ne célébrerais même pas un tel but", se marre cet internaute :

Haha😂😂😂😂wtf lukaku. I wouldn't even celebrate this goal https://t.co/3N7ljuwWrk — JN SHINE (@jn_shine) 11 novembre 2017

"Il ne peut pas y avoir de but plus "Lukakuesque" que celui-là", estime encore ce Twittos :

There could not be a more Lukaku goal than this https://t.co/fcNOGJTU3L — Rizla. (@RizWanKenobi_) 11 novembre 2017

LUKAKU'S FIRST TOUCH SCORED A GOAL OH LORD https://t.co/eDcWN3c4Ms — Leo (@leogowing23) 11 novembre 2017

"Ce goal résume Lukaku", lit-on ailleurs ...