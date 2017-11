Op deze manier maakte Martinez van Lukaku een veel betere spits: "Hij maakte zo een jachtluipaard van mij"

Lukaku kwam op zijn zestiende in de ploeg van Anderlecht en kon daardoor niet heel zijn jeugdopleiding afmaken. "Tijdens mijn tweede jaar bij Everton heeft Martinez een heel jaar de nadruk gelegd op mijn loopacties. Dan moest ik in zijn bureau gaan zitten en naar video's kijken. Eentje van Hugo Sanchez (gewezen spits van Real Madrid, nvdr.)"

"Het was een compilatie van zijn 38 doelpunten in één tijd. Martinez zei toen tegen mij dat ik zo ook moest worden. Andere video's waren dan weer met Chicharito of Cavani. Die laatste vind ik zelf trouwens de beste spits qua looplijnen, echt indrukwekkend."

"Daarna kwam Martinez terug binnen en ondervroeg me, zoals op school, over wat ik gezien had. Maar het jaar nadien scoorde ik 25 goals, dus het bracht wel op. Nu ben ik een jachtluipaard, dat in de zestien op de loer ligt. Die looplijnen had ik niet omdat ik bij Anderlecht op mijn 16de in de eerste ploeg kwam. Mijn opleiding was niet af, de details ontbraken", geeft hij grif toe.

Henry, ander accent

Spitsentrainer Thierry Henry is ook een meerwaarde gebleken "Ja, met Henry keek ik ook naar video's. Maar hij legde de nadruk meer op mijn acties buiten de box. Als een speler bijvoorbeeld recht voor mij staat, ga ik de bal niet recht voor mij vragen, maar diagonaal. Zo heb ik de optie om zelf de actie te maken of te kaatsen."